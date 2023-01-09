В Пермском крае на неделе похолодает до -41 градуса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Предстоящая неделя в Прикамье ожидается морозной и малоснежной. Об этом рассказали синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

В ночь на понедельник в северной части региона температура уже достигла -41 градуса. Днем воздух прогреется слабо — до -26…-31. Ночь на вторник тоже будет морозной. Дневная температура составит -21…-26 градусов. Местами пройдет слабый снег.

В среду, 11 января, начинается постепенное потепление. Днем -16…-21 градус. При этом будет сильный ветер. Порывы достигнут 13 метров в секунду. В четверг местами небольшой снег. Днем температура составит -11…-16 градусов. Ветер станет еще сильнее — до 15 метров в секунду.

В пятницу ожидаются умеренный снег и метель. Температура воздуха ночью и днем окажется на отметке -10…-15 градусов. Сильный ветер сохранится.

По предварительным прогнозам, в выходные погодные условия сильно не изменятся.

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