Утром 9 января мороз сковал часть улиц Перми в дорожные заторы

Фото: Яндекс Пробки.

Утро 9 января стало одним из самых холодных в новом 2023 году. Прибавьте к этому и начавшуюся первую рабочую неделю после длительных праздничных выходных дней. Похоже, два этих фактора оказывают сейчас влияние на загруженность многих центральных магистралей города.

В Ленинском районе около 09:00 наиболее сложная ситуация складывается на ул. Попова при движении от ул. Пушкина к ул. Екатерининской, а также на ул. Ленина от Комсомольского пр. до ул. Куйбышева и ул. Монастырской от ул. Осинской до ул. Попова.

Есть затруднения движения на нескольких участках ул. Революции: от ул. Куйбышева до Компроса, в районе стадиона «Динамо», перекрестке с ул. Сибирской. Встал транспорт на ул. Куйбышева от ул. Пушкинв и до ул. Революции.

Сервис «Яндекс Пробки» фиксирует затор в 8 баллов на ул. 25 Октября от ул. Пушкина до ул. Луначарского.

В Мотовилихинском районе традиционно стоит транспорт на ул. Мостовой и Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Соликамской. И так сложную ситуацию усугубляет ДТП, произошедшее вблизи перекрестка улиц Огородникова и Московской.

В Индустриальном районе есть локальные заторы на улицах, прилегающих к ш. Космонавтов – 9 Мая и Вавилова.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» в этот час оценивает в 3 балла.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС затруднений в движении нет.

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