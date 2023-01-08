Ксения Собчак раскритиковала женскую консультацию в Перми

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Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале раскритиковала «Женскую консультацию №2», входящую в систему «ГБУЗ Городская поликлиника №7» Перми.

К посту прилагается видео, на котором показано внутреннее состояние медучреждения. «Невооруженным взглядом видно, что в здании обваливается штукатурка, двери процедурных кабинетов, судя по всему, застали еще дореволюционные времена, да и остальные коммуникации порядком поизносились», — прокомментировала Ксения Собчак.

Она отметила, что в здании проводили косметический ремонт, но его оказалось недостаточно.

«Министерству здравоохранения Пермского края новый год желаю начать с полезных дел, и обеспечить достойные условия, как для пациентов, так и для сотрудников подведомственных учреждений», — подытожила Ксения Собчак. В ведомстве пообещали прокомментировать этот пост.

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