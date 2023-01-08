В Перми закроют ледовый городок

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный ледовый городок Перми, расположенный на эспланаде, не будет работать 9 и 10 января. Его придется закрыть для проведения техобслуживания, в частности для восстановления ледовых объектов. Об этом сообщили в мэрии.

Ледовый городок вновь откроется для посетителей с 11 января. Он продолжит работать в обычном режиме — с 10:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 23:00 по выходным.

В новогодние праздники ледовый городок посетили более 130 тысяч человек, а два два центральных праздничных маршрута, то есть кварталы эспланады и набережную — около миллиона.

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