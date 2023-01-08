В аэропорту Перми задерживаются шесть рейсов

Фото: Уральская транспортная прокуратура
В аэропорту Большое Савино задержаны вылеты. Пассажиры не могут улететь в четыре города. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Речь идет о шести рейсах:
- ДР 6512 Пермь — Москва (Шереметьево), авиакомпания «Победа»;
- СУ 2915 Пермь — Сочи, авиакомпания «Аэрофлот»;
- СУ 2821 Пермь — Минеральные Воды, авиакомпания «Аэрофлот»;
- N 584 Пермь — Санкт-Петербург, авиакомпания «Smartavia»;
- СУ 1385 Пермь — Москва (Шереметьево), авиакомпания «Аэрофлот»;
- N 4424 по маршруту Пермь — Сочи, авиакомпания «Nordwind Airlines».
Пермской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта.
Напомним, что утром 8 января самолет авиакомпании «Победа» не смог вылететь в Москву. При начале разбега он выкатился за пределы взлетной полосы, а после этого застрял в сугробе.
До момента освобождения взлетно-посадочной полосы прием и отправление рейсов в Пермском аэропорту закрыли.
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