В аэропорту Перми задерживаются шесть рейсов

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В аэропорту Большое Савино задержаны вылеты. Пассажиры не могут улететь в четыре города. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Речь идет о шести рейсах:

- ДР 6512 Пермь — Москва (Шереметьево), авиакомпания «Победа»;

- СУ 2915 Пермь — Сочи, авиакомпания «Аэрофлот»;

- СУ 2821 Пермь — Минеральные Воды, авиакомпания «Аэрофлот»;

- N 584 Пермь — Санкт-Петербург, авиакомпания «Smartavia»;

- СУ 1385 Пермь — Москва (Шереметьево), авиакомпания «Аэрофлот»;

- N 4424 по маршруту Пермь — Сочи, авиакомпания «Nordwind Airlines».

Пермской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта.

Напомним, что утром 8 января самолет авиакомпании «Победа» не смог вылететь в Москву. При начале разбега он выкатился за пределы взлетной полосы, а после этого застрял в сугробе.

До момента освобождения взлетно-посадочной полосы прием и отправление рейсов в Пермском аэропорту закрыли.

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