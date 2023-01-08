Бизнесмен из Березников, который оскорбил мобилизованных, переехал в Турцию

Фото: соцсети Романа Оснадчука

Березниковский бизнесмен Роман Оснадчук покинул Россию. Напомним, что осенью, будучи пьяным, он выложил в соцсети видео на котором оскорбляет мобилизованных, в том числе называет их «мясом».

Роман Оснадчук принес публичные извинения, но они не помогли избежать последствий. За дискредитацию вооруженных сил РФ виновного оштрафовали на 45 тысяч рублей.

Кроме того, видео с оскорблениями резервистов вызвало волну возмущения среди жителей региона. Недовольные граждане подожгли один киоск, принадлежащий бизнесмену, а в другом торговом павильоне разбили окна и совершили кражу. Также предпринимателю поступали угрозы.

В результате Роман Оснадчук переехал вместе с семьей в Турцию на ПМЖ. Он рассказал, что планирует открыть там бизнес — агенство недвижимости, ресторан и торговую точку в местном Диснейленде. Также его жена хочет открыть салон красоты.

Более того, бизнесмен поделился, что осуществляет свою давнюю мечту — покупает яхту для путешествий.

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