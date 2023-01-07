В Пермском крае разыскивают бородатого мужчину без одного уха

Фото: поисковый отряд "Регион59-поиск пропавших людей"/ВКонтакте.

Виктору Федоровичу 46 лет. Он проживает в Березниках по улице Пятилетки. 4 января около 18 часов он при полном параде ушел из дома, предположительно в район МЖК. И с тех пор его местонахождение неизвестно.

Поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей» опубликовал ВКонтакте приметы разыскиваемого мужчины: рост 160 см, волосы темно-русые с сединой. Был одет в кожаную куртку с мехом темно-коричневого цвета, темно-синюю шапку, классические брюки синего цвета и черные кожаные ботинки.

Особые приметы: борода, отсутствует правая ушная раковина.

Всех, кому известно местонахождение Виктора Прилепы, волонтеры просят сообщить по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь; 8-912-880-41-60 - волонтеры; 8-908-276-33-01 - инфорг Светлана.

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