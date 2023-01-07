В МЧС Прикамья предупредили об аномальных морозах, изморози и гололеде 8 и 9 января

И только гроздья рябины алым огнем горят.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В ближайшие два дня в Прикамье ожидается прохождение опасных метеорологических явлений, которые проявляются в аномальных холодах, наслоением изморози на проводах, линиях электропередач и ветках деревьев, а также гололеде на дорогах. Из-за этого повышается риск получения травм и обморожений жителями края, а также увеличения количества пожаров (из-за перекаливания печей или использования неисправного отопительного оборудования) и аварий, как на дорогах, так и в ЖКХ. Также не исключены в эти дни сходы снега и льда с крыш и обрывы линий электропередач. Об этом сообщает Пермский ЦГМС - филиала ФГБУ «Уральское УГМС».
Сотрудники краевого МЧС рекомендует жителям и гостям Пермского края:
1. быть предельно осторожными во время морозов и соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи.
2. Не выходить на улицу без крайней необходимости и не отпускать на прогулки детей! Одеваться тепло.
3. При обогреве помещений соблюдать правила пожбезопасности, не включать одновременно большое количество электроприборов, не использовать для обогрева неисправные и самодельные обогреватели.
4. Не допускать перекала печей, не размещать возле них горючие и легковоспламеняющиеся вещества. Перед топкой положить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50×70 см.
5. Категорически запрещается оставлять топящуюся печь и включенные электроприборы без присмотра или поручать надзор за ними маленьким детям – это одна из распространенных ситуаций, когда возникают пожары.
6. Водителям следует соблюдать ПДД и скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. По возможности отказаться от дальних поездок.
7. При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожбезопасности.
Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» - со стационарного телефона, «101», «112» - с мобильного, вызов бесплатный.
«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.
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