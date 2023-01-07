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НовостиОбщество7 января 2023 14:22

В Пермском крае волки держат в страхе целый поселок

На борьбу с лесными хищниками вышли охотники
Екатерина Яганова
Волки идут в поселок за легкой добычей.

Волки идут в поселок за легкой добычей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поселок Кама, что находится в Юсьвинском районе Пермского края, атакует волчья стая. Лесные хищники нашли для себя легкий способ пропитания в эти суровые морозные дни – задирают местных собак. Как сообщает «Вести-Пермь» со ссылкой на минприроды Пермского края, на борьбу с волками вышли охотники и охотинспектора. Они отстреливали волков рядом с поселком 5 и 6 января. Правда, из-за сильных морозов пришлось сделать перерыв. Но отстрел возобновят, когда станет теплее.

В данный момент хищников от населенного пункта отогнали. Угрозы жизни и здоровью населения нет. Сотрудники краевого минприроды попросили жителей, проживающих около леса, запирать собак на ночь в хозпостройках или держать в вольерах с мелкой сеткой.

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