В Пермском крае пожарные спасли из горящей квартиры мужчину

Сотрудники 9-й ПСЧ города Березники. Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

6 января днем в Березниках на улице Пятилетки горела пятиэтажка. Пожар случился в одной из квартир на первом этаже. Информация о возгорании поступила в дежурную часть МЧС в 10.23.

На место, по информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, выехали сотрудники 9 пожарно-спасательной части и службы пожаротушения (г. Березники) 1 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Пермскому краю и 24 пожарно-спасательной части (г. Березники) 12 отряда противопожарной службы (договорной) – всего 20 человек на 5 машинах.

Огнеборцы 9-й ПСЧ города Березники в составе звена газодымозащитной службы при помощи спасательного устройства вывели из горящей квартиры и передали врачам скорой мужчину. Погибших и других пострадавших во время этого пожара не зарегистрировано.

Через 10 минут пожар потушили. Площадь горения составила 1 квадратный метр. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем. В настоящее время сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы краевого МЧС проводят проверку, чтобы выяснить обстоятельства и причины его возникновения.

Уважаемые жители Пермского края! Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает об осторожном обращении с огнем и соблюдении требования пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара необходимо: 1. немедленно позвонить в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), со стационарного - «01». Обязательно указать, что горит и где, а также назвать свою фамилию. 2. Помочь погорельцам и другим людям, находящимся в горящем здании эвакуироваться, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью – принять меры по тушению пожара в начальной стадии.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.

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