С начала 2023 года на дорогах Пермского края погибли 6 человек

С начала года в Пермском крае произошло 237 аварий. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

С 1 по 6 января в Пермском крае произошло 237 дорожно-транспортных происшествий. В результате шесть человек погибли, еще 32 получили травмы. Из них 4 – дети. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на Госавтоинспекцию Прикамья.

Чаще всего машины сталкивались друг с другом – за неделю дорожные полицейские зарегистрировали 141 такую аварию. Кроме того, 42 раза водители наезжали на неподвижно стоящие авто, 21 раз на препятствие и еще 7 раз на пешеходов. Также две машины опрокинулись на крышу.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют всем водителям быть более внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, не спешить и не совершать необдуманных поступков, потому что дорога ошибок не прощает.

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