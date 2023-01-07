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НовостиОбщество7 января 2023 5:55

В Перми из-за морозов энергетики повысили температуру воды в кранах

И предупредили об этом жителей
Екатерина Яганова
Вода в кранах пермяков стала горячее.

Вода в кранах пермяков стала горячее.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Чем ниже температура воздуха на улице, тем горячее вода в батареях и кранах - по такому золотому правилу работают пермские энергетики. Как сообщает Пермский филиал «Т Плюс» из-за морозов пришлось повысить температуру прямой сетевой воды в магистральных трубопроводах, поэтому в кранах пермяков она может быть очень горячей. Энергетики настоятельно рекомендуют родителям, чтобы не допустить беды, в эти дни ограждать детей от самостоятельного использования системы горячего водоснабжения – только под присмотром взрослых!

Кстати, обслуживающим организациям энергетики также направили рекомендации о необходимости проверки корректности работы автоматики тепловых пунктов и узлов смешения многоквартирных домов. Этот момент важно проконтролировать, чтобы в краны жильцов не поступил крутой кипяток.

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