В Перми из-за морозов энергетики повысили температуру воды в кранах

Вода в кранах пермяков стала горячее. Фото: Евгения ГУСЕВА

Чем ниже температура воздуха на улице, тем горячее вода в батареях и кранах - по такому золотому правилу работают пермские энергетики. Как сообщает Пермский филиал «Т Плюс» из-за морозов пришлось повысить температуру прямой сетевой воды в магистральных трубопроводах, поэтому в кранах пермяков она может быть очень горячей. Энергетики настоятельно рекомендуют родителям, чтобы не допустить беды, в эти дни ограждать детей от самостоятельного использования системы горячего водоснабжения – только под присмотром взрослых!

Кстати, обслуживающим организациям энергетики также направили рекомендации о необходимости проверки корректности работы автоматики тепловых пунктов и узлов смешения многоквартирных домов. Этот момент важно проконтролировать, чтобы в краны жильцов не поступил крутой кипяток.

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