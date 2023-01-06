МЧС Прикамья предупреждает о возможных пожарах из-за аномальных морозов

Риск возникновения пожаров в холода очень высок. Фото: МЧС России по Пермскому краю.

В Пермский край в выходные придут аномальные морозы до -38 градусов, а это значит, что жители будут включать обогреватели и сильнее топить печи. В МЧС по Пермскому краю рассказали, что большинство бытовых пожаров случаются из-за нарушения правил безопасности, невнимательности и потери бдительности взрослыми.

Спасатели дают рекомендации, которые сохранят жилье от пожаров и жизни родных и близких:

Подробности случившегося уточняем в ГИБДД.

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