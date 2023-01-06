В Пермском крае младенцу нужно сделать дорогостоящий анализ, чтобы поставить диагноз

Гоша уже привык к больнице, но его семья очень хочет, чтобы малыш был дома. Фото: dedmorozim.ru

В Пермском крае трехмесячному Гоше нужна помощь. После рождения мальчик побыл с мамой всего неделю, а потом попал в реанимацию. В фонде «Дедморозим» рассказали, что у ребенка одышка и проблемы с дыханием. Он дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Пока врачи не поставили малышу точный диагноз, непонятно, чем вызвано состояние мальчика, а значит подобрать необходимое лечение пока невозможно.

Гоше нужно провести генетическое исследование «Полное секвенирование генома», которое стоит 105 160 рублей. Для семьи мальчика такая сумма непосильна. Вместе мы можем помочь мальчику и его семье, для этого перечислите любую посильную сумму, перейдя по ссылке на сайт фонда «Дедморозим».

Подробности случившегося уточняем в ГИБДД.

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