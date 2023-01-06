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НовостиПроисшествия6 января 2023 13:40

В ГИБДД рассказали обстоятельства ДТП в Пермском крае, в котором погибли два человека

Еще пятеро получили травмы
Анна Маркова
В ДТП пострадал маленький ребенок. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

В ДТП пострадал маленький ребенок. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

В ГИБДД по Пермском краю рассказали подробности автоаварии, которая произошла 6 января в Кунгурском районе. Напомним, после столкновения двух автомобилей, два человека погибли, еще птеро оказались в больнице, среди них маленький ребенок.

Вот что рассказали в Госавтоинспекции: ДТП случилось в 12:20 часов. По автодороге Пермь – Екатеринбург со стороны Перми двигался автомобиль Тоуота, за рулем был 25-летний мужчина. По предварительной информации, на 107 км он отвлекся от управления, машину занесло, и она выехала на полосу встречного движения. Иномарка столкнулась с Ладой-Калиой, ее водитель и пассажир второй легковушки погибли на месте.

По предварительным данным, на встречку выехал водитель иномарки. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

По предварительным данным, на встречку выехал водитель иномарки. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция, убедительно просит всех соблюдать правила поведения на дорогах.

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