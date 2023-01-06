Можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат, рассказали в пермском Роспотребнадзоре

Подарочная карта - это аванс за будущую покупку. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказали, что к ним часто обращаются с вопросом, что делать, если не удалось воспользоваться подарочной картой или подарочным сертификатом: не нашлось подходящего товара в магазине, срок действия карты или сертификата закончился, как обменять подарочную карту или сертификат на равнозначную сумму.

Оказывается, по этим вопросам уже сформировалась судебная практика, из которой следует, что подарочная карта не является товаром, а дает право купить у продавца товары, а иногда и работы, услуги, на указанную в ней сумму. Деньги от продажи таких карт – это предоплата за товары, аванс, на который будут куплены товары или услуги в будущем.

- По письменному заявлению потребителя продавец обязан вернуть ему деньги, уплаченные за сертификат, - говорят специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю. - В противном случае спор будет разрешаться в суде, денежных средств является неосновательным обогащением.

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