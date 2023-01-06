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НовостиОбщество6 января 2023 9:45

В МЧС предупреждают об аномальных холодах, гололеде и изморози 7 января в Пермском крае

Понижение температуры воздуха начнется уже сегодня ночью
Анна Маркова
В Прикамье ожидаются морозы под 40 градусов.

В Прикамье ожидаются морозы под 40 градусов.

Фото: Анна Маркова

Трескучие морозы ожидают жителей Пермского края в ближайшие дни. В некоторых районах столбик термометра может опуститься до - 38 градусов. О погодных аномалиях предупреждают в МЧС региона. По данным синоптиков, 7 января в крае ожидается аномально холодная погода, наслоение изморози и гололеда на ЛЭП и деревьях.

Спасатели сообщают, что в такую погоду возможно получить обморожение или переохлаждение, увеличиваются количество пожаров, ДТП, аварии в сфере ЖКХ, происходят сходы снега и льда с крыш, обрывы ЛЭП.

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