В МЧС предупреждают об аномальных холодах, гололеде и изморози 7 января в Пермском крае

В Прикамье ожидаются морозы под 40 градусов. Фото: Анна Маркова

Трескучие морозы ожидают жителей Пермского края в ближайшие дни. В некоторых районах столбик термометра может опуститься до - 38 градусов. О погодных аномалиях предупреждают в МЧС региона. По данным синоптиков, 7 января в крае ожидается аномально холодная погода, наслоение изморози и гололеда на ЛЭП и деревьях.

Спасатели сообщают, что в такую погоду возможно получить обморожение или переохлаждение, увеличиваются количество пожаров, ДТП, аварии в сфере ЖКХ, происходят сходы снега и льда с крыш, обрывы ЛЭП.

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