В Пермском крае из-за авторалли перекроют участки трасс

Ралли пройдет в Бардымском районе. Фото: vk.com/rallybarda

В Пермском крае пройдут соревнования по автоспорту «Ралли Барда-2023». Из-за этого будут перекрыты несколько участков трасс. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

12 января, с 13.30 до 20.30, Бардабашка – Бардабашка-2;

14 января, с 18.00 до 22.30, Усть-Ашап – Дубовая гора;

15 января, с 9.30 до 15.00, от поворота на Краснояр-2 с автодороги Оса – Чернушка до Краснояр-2; с 10.00 до 13.00 – Тюндюк – Новая Казанка; с 13.30 до 17.00 – Барда – Бичурино.

Общая протяженность ралли составит 171 километр, 87 километров из них – это скоростные участки. 14 января пройдет ночная гонка, участники преодолеют два спецучастка. На следующий день заезды пройдут по дорогам общего пользования и рядом с ними.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65