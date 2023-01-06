Малыши, родившиеся 1 января 2023 года. Фото: t.me/mahonin59

В Перми в первый день 2023 года родились 25 малышей. В знаковый юбилейный год для города 1 января на свет появились: две Саши и две Марии, Матвей, Никита, Алиса, Лев – всего 18 девочек и 7 мальчиков.

Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Дмитрий Махонин. Одним из первых в год трехсотлетия краевой столицы, в 2:30, на свет появился Семён Моисеев.

5 января детей с мамами выписывали из роддомов. Кроме традиционного набора им вручили памятные подарки.

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