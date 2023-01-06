На подъезде к Перми в ДТП погиб 29-летний водитель

Водитель легковушки погиб на месте аварии. Фото: Госавтоинспекция Прикамья.

Вечером 5 января со стороны Краснокамска по трассе М7-Волга на автомобиле Daewoo Nexia ехал 29-летний водитель. Недалеко от Перми он врезался в стоящий на обочине грузовик Volvo.

- Водитель погиб на месте, а его пассажира отвезла в больницу «скорая», - рассказал начальник отдела госавтоинспекции Управления МВД России по Перми Андрей Власов. - По факту ДТП проводится проверка, полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

В Госавтоинспекции напоминают водителям учитывать погодные условия и быть внимательными на дорогах.

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