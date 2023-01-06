Одежду HUGO BOSS и Karl Lagerfeld можно купить в Перми

В брендовом магазине можно купить повседневную и спортивную одежду и обувь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми на первом этаже в ТРЦ «iMALL Эспланада» открылся магазин одежды HUGO BOSS и Karl Lagerfeld. Представители магазина рассказали, что в отделе можно купить повседневную и спортивную одежду и обувь - кроссовки, свитера, футболки, брюки, куртки всемирно известных марок.

Напомим, что после начала СВО из пермских торговых центров ушли: Bershka, Pull&Bear, Zara и Zara Home, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti, HM и другие.

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