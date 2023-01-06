Одежду HUGO BOSS и Karl Lagerfeld можно купить в Перми

В брендовом магазине можно купить повседневную и спортивную одежду и обувь.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Перми на первом этаже в ТРЦ «iMALL Эспланада» открылся магазин одежды HUGO BOSS и Karl Lagerfeld. Представители магазина рассказали, что в отделе можно купить повседневную и спортивную одежду и обувь - кроссовки, свитера, футболки, брюки, куртки всемирно известных марок.
Напомим, что после начала СВО из пермских торговых центров ушли: Bershka, Pull&Bear, Zara и Zara Home, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti, HM и другие.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65