Больница Архангела Михаила в Перми погасила долг в 14 млн рублей

Больница была должна деньги 75 поставщикам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми «Больница Архангела Михаила», что находится в Орджоникидзевском районе по улице Писарева, оказалась в числе должников перед поставщиками. Как сообщили в прокуратуре Пермского края, долг был перед 75 поставщиками на 14 млн рублей.

Больница не платила по счетам за лекарства, расходники, ремонт, коммунальные услуги, лабораторные исследование. После вмешательства прокуратуры, которая сначала выдала представление главному врачу больницы, а также возбудила на его заместителя дело об административном правонарушении, дело сдвинулось с мертвой точки и за долги все же пришлось расплачиваться.

- Должностное лицо медучреждения привлечено к дисциплинарной ответственности, - рассказали в краевой прокуратуре.

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