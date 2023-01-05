Новогоднее семейное шоу «300 лет Перми» посмотрели 200 тысяч человек

На шоу выступили известные российские фигуристы и восходящие звезды пермского спорта. Фото: администрация губернатора Пермского края.

С 3 по 5 января на главном городском катке возле Театра-Театра прошли показательные выступления известных российских фигуристов и восходящих звезд пермского спорта.

- Здорово, что мы начинаем юбилейный для Перми год с ярких событий, в столице родного края, вместе с семьей и близкими, - отметил во время открытия шоу губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Благодарим организаторов и участников и хотим, чтобы эти и последующие события пермяки запомнили надолго.

Гала-шоу открыла пермская фигуристка Таисия Щербинина. Она кандидат в мастера спорта и член Сборной России. Далее выступили пары Полина Неганова и Роман Федотов, Анна Соболева и Матвей Чураков, а также Виктория Федянина, вошедшая в ТОП-5 лучших фигуристок России.

Яркое событие юбилейного для Перми года открыл губернатор Дмитрий Махонин. Фото: администрация губернатора Пермского края.

Свои показательные выступления представили Олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Алексей Ягудин.

- Я бы хотел бы поблагодарить губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, - сказал постановщик шоу «300 лет Перми» Илья Авербух. - Это была его инициатива, чтобы все могли увидеть здесь, в Перми и Олимпийских чемпионов, и своих земляков.

Трансляция выступления велась в группе «Пермь-300. Все реально!». Все пять выступлений собрали больше 185 тысяч просмотров. На самом катке гала-шоу посмотрели почти 10 тысяч зрителей, из них пять тысяч – на трибунах. Трансляции доступны в группе «Пермь-300. Все реально».

После окончания шоу главный городской каток на эспланаде вновь начал принимать гостей. Катание на коньках здесь бесплатно. Для посещения необходимо зарегистрироваться на сайте «Умный-спорт.рф» и получить QR-код для выхода на лед.