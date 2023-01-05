Врачи дали совет, как пермякам восстановить вес после бурно проведенных праздников

Новогодний стол нередко прибавляет пару лишних сантиметров к объму талии.
Фото: архив "КП"
Новогодние праздники – это обильные застолья, грозящие лишним весом. Главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина дала простые советы, соблюдая которые, можно быстро вернуть себе утерянную форму.
Правило 1: откажитесь от видимого сахара, исключите выпечку, пирожные, торты.
Правило 2: в течение разгрузочной недели постарайтесь ограничить белый хлеб, замените его на маленькие кусочки черного хлеба.
Правило 3: ограничьте жиры, срезайте видимый жир, переведите свое питание со свинины на курицу.
Правило 4: в течение разгрузочной недели введите запрет на колбасу, она задерживает жидкость, повышает уровень холестерина и отрицательно влияет на ваш ЖКТ.
Правило 5: включите в рацион продукты с отрицательной калорийностью: грибы, редис, сельдерей и капуста.
Соблюдая пять этих несложных правил, вы поможете своему организму восстановиться после новогодних праздников.