Врачи дали совет, как пермякам восстановить вес после бурно проведенных праздников

Новогодний стол нередко прибавляет пару лишних сантиметров к объму талии. Фото: архив "КП"

Новогодние праздники – это обильные застолья, грозящие лишним весом. Главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина дала простые советы, соблюдая которые, можно быстро вернуть себе утерянную форму.

Правило 1: откажитесь от видимого сахара, исключите выпечку, пирожные, торты.

Правило 2: в течение разгрузочной недели постарайтесь ограничить белый хлеб, замените его на маленькие кусочки черного хлеба.

Правило 3: ограничьте жиры, срезайте видимый жир, переведите свое питание со свинины на курицу.

Правило 4: в течение разгрузочной недели введите запрет на колбасу, она задерживает жидкость, повышает уровень холестерина и отрицательно влияет на ваш ЖКТ.

Правило 5: включите в рацион продукты с отрицательной калорийностью: грибы, редис, сельдерей и капуста.

Соблюдая пять этих несложных правил, вы поможете своему организму восстановиться после новогодних праздников.