Жалобу на приговор, вынесенный экс-депутату Бурнашову, будут рассматривать в Седьмом кассационном суде

Экс-депутат в момент вынесения ему приговора.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Полгода назад Ленинский суд за «Применение насилия в отношении представителя власти» приговорил экс-депутата Алексея Бурнашова к двум с половиной годам исправительной колонии общего режима.
Напомним, в тот момент, когда парламентарий ехал на своем «Мерседесе» по Коммунальному мосту, его остановили полицейские и попросили пройти медосвидетельствование. Бурнашов, у которого были все признаки опьянения, начал сопротивляться, вел себя вызывающе, оскорблял полицейских, называл их взяточниками и грозил расправой.
Все это было снято на камеру и размещено в интернете. Как итог - уголовное дело, суд и приговор.
Но осужденный посчитал приговор несправедливым и обжаловал его в вышестоящей инстанции, однако решение суда осталось практически без изменений. Парламентарий не сдался и подал жалобу в Седьмой кассационный суд Челябинска.
- В картотеке на сайте суда указано, что жалобу подала защитник Бурнашова Наталья Турунцева, она была принята судом к рассмотрению, - сообщают коллеги с информагентства Ura.ru.
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