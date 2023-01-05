В выходные температура в Пермском крае может опуститься до -36 градусов

Причиной сильного похолодания станет масштабное арктическое вторжение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики проекта «Метеоролог.и.я» сообщили о понижении температуры в Пермском крае в ближайшие дни до - 36°. Причиной сильного похолодания станет масштабное арктическое вторжение.

- В пятницу, 6 января, температура воздуха опустится до 23-28 градусов, а в следующее двое суток будет еще холоднее. Не исключено, что к воскресенью температура по северу края может понизиться до -36 градусов, - сообщается в предварительном прогнозе.

Напомним, в связи с аномальными холодами краевое МЧС напомнило о неблагоприятных погодных явлениях, которые могут наблюдаться из-за понижения температуры. Это гололедица на дорогах, наслоение измороси на проводах и линиях электропередач, а как результат - увеличение количества пожаров и ДТП. Жителей Прикамья просят быть осторожными.

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