В МЧС предупредили об опасных погодных явлениях в Пермском крае 6 января

В аномальные холода может увеличиться количество пожаров и ДТП.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В краевом МЧС предупредили об опасных погодных явлениях, которые прогнозируются на 6 января.
- В пятницу, 6 января, в Пермском крае из-за аномально холодной погоды ожидается гололедица на дорогах и наслоение изморози и гололеда на проводах, линиях электропередач и ветвях деревьев, - говорится в сообщении краевого МЧС.
Такая погода может обернуться получением травм, переохлаждением и обмороженями, а также увеличением количества пожаров И дорожно-транспортных происшествий.
Во избежание этого жителей Пермского края просят быть предельно осторожными во время морозов, не выходить на улицу без крайней необходимости и не отпускать на прогулки детей. А при обогреве помещений соблюдать требования пожарной безопасности: не перегружать электросети большим количеством электроприборов, не использовать для обогрева неисправные электроприборы и самодельные обогреватели.
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