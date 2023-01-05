На трассе Пермь-Березники произошло смертельное ДТП

В ДТП погиб водитель. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

- С виду очень жестко, аж пять скорых, из них – две реанимации, - обсуждают в соцсетях страшную аварию, которая произошла накануне, 4 января, на трассе Пермь-Березники.

В МЧС рассказали, что после жесткой аварии пожарно-спасательным подразделениям пришлось деблокировать пострадавших из покореженных авто.

- 4 января года в 20.00 мин поступило сообщение о том, что в Добрянском городском округе на 106 км автодороги «Пермь –Березники» (вблизи деревни Грязнуха) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автотранспортных средств, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - К месту вызова были направлены силы и средства от МЧС России в количестве семи человек личного состава и двух единиц техники. На месте столкновения легковых автомобилей возгорание и разлив топлива отсутствовали. К сожалению, в результате дорожно-транспортного происшествия имеются пострадавшие.

В ГИБДД прокомментировали смертельное ДТП так:

- 4 января в 18.20 по автодороге Пермь-Березники двигался автомобиль «Хендай Солярис» под управлением 56-летнего водителя, который на 108 км автодороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Лада Гранта» под управлением 45-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай Солярис» скончался, два человека госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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