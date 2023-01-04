Летом в Перми пройдет Кубок России по полумарафону

Пермский марафон стал событием всероссийского масштаба. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Знаменитый Пермский марафон выходит на новый уровень.

Об этом рассказал на своих страницах в соцсети глава Перми Алексей Дёмкин.

- В этом году Пермский марафон пройдет в новом статусе, - сообщил Алексей Дёмкин. - Предстоящий Кубок России по полумарафону Всероссийская федерация легкой атлетики рекомендовала провести именно в Перми. Мы должны подготовить этот спортивный праздник достойно, посвятив его 300-летию города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автографы от олимпийцев и неожиданные сюрпризы. Победителям Пермского марафона-2022 вручили заслуженные награды

В Перми подвели итоги спортивного праздника (подробнее…)