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НовостиОбщество4 января 2023 17:50

Летом в Перми пройдет Кубок России по полумарафону

Его рекомендовала провести в Прикамье Всероссийская федерация легкой атлетики
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Пермский марафон стал событием всероссийского масштаба.

Пермский марафон стал событием всероссийского масштаба.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Знаменитый Пермский марафон выходит на новый уровень.

Об этом рассказал на своих страницах в соцсети глава Перми Алексей Дёмкин.

- В этом году Пермский марафон пройдет в новом статусе, - сообщил Алексей Дёмкин. - Предстоящий Кубок России по полумарафону Всероссийская федерация легкой атлетики рекомендовала провести именно в Перми. Мы должны подготовить этот спортивный праздник достойно, посвятив его 300-летию города.

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