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НовостиОбщество4 января 2023 16:18

Из Тюмени к местам боевого слаживания отправляют последних мобилизованных из Прикамья

Они входят в состав двух дивизионов
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Момент отправки мобилизованных. Фото: правительство Тюменской области.

Момент отправки мобилизованных. Фото: правительство Тюменской области.

Сегодня, 4 января, с железнодорожного вокзала в зону СВО отправился один из двух последних эшелонов с мобилизованными, в том числе, из Пермского края.

Еще один эшелон с дивизионом, в который входят жители Прикамья, отправят завтра, 5 января.

Заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного училища Владимир Бузин заявил, что за три месяца подготовки все бойцы подтвердили нужные навыки.

Предполагается, что сначала мобилизованных направят в места боевого слаживания, которые находятся на присоединенных территориях.