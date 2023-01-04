Из Тюмени к местам боевого слаживания отправляют последних мобилизованных из Прикамья

Момент отправки мобилизованных. Фото: правительство Тюменской области.

Сегодня, 4 января, с железнодорожного вокзала в зону СВО отправился один из двух последних эшелонов с мобилизованными, в том числе, из Пермского края.

Еще один эшелон с дивизионом, в который входят жители Прикамья, отправят завтра, 5 января.

Заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного училища Владимир Бузин заявил, что за три месяца подготовки все бойцы подтвердили нужные навыки.

Предполагается, что сначала мобилизованных направят в места боевого слаживания, которые находятся на присоединенных территориях.