В Роспотребнадзоре сообщили, что не могут помочь пермякам, которые жалуются на холод в автобусах

Пермяки пожаловались на холод в автобусах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В санитарно-охранном ведомстве дали ответ на многочисленные жалобы пермяков, которые жалуются на холод в салонах городских автобусов.

- Санитарное законодательство устанавливает требования только к условиям труда водителей автомобилей, - разъяснили в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. - Гигиенические нормы параметров микроклимата для салонов пассажирских автотранспортных средств отсутствуют.

В ведомстве предложили горожанам направлять обращения в краевой Минтранс или в департамент дорог и транспорта администрации Перми. И объяснили, что в контрактах, которые заключают с перевозчиками, работающими на маршрутах, должны быть заложены требования, утвержденные распоряжением Министерством транспорта РФ.

- Согласно этому распоряжению, в салонах автобусов или трамваев в холодное время года должно быть не менее 12 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 градусов, а летом - не выше 25 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха больше 20 градусов, - перечислили в Роспотребнадзоре.