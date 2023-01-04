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НовостиОбщество4 января 2023 12:24

В Прикамье простились с 24-летним снайпером, смертельно раненым в зоне СВО

Бывший биатлонист сам пришел в военкомат и записался добровольцем
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Воина посмертно наградили Орденом Мужества. Фото: соцсети.

Воина посмертно наградили Орденом Мужества. Фото: соцсети.

В Полазне, в зале центрального дома культуры и спорта состоялось прощание с Андреем Ширинкиным.

24-летний полазненец скончался на Украине 8 декабря от смертельных ран, полученных в зоне СВО, где служил снайпером.

Этим летом Андрей женился. А осенью, когда началась частичная мобилизация, сам пришел в военкомат.

– Он сказал, что занимался биатлоном и ему не нужно учиться стрелять, что он может быть снайпером, - рассказал военный комиссар Добянки Сергей Софьин. - И отправился в зону СВО добровольцем.

За проявленную отвагу героя наградили посмертно Орденом Мужества.