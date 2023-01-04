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НовостиОбщество4 января 2023 10:43

Жители Прикамья смогут посмотреть прямую трансляцию ледового шоу

На каток у Театра-Театра выйдут олимпийские чемпионы по фигурному катанию
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Фото: паблик ВК "Пермь 300"

Фото: паблик ВК "Пермь 300"

Сегодня вечером, 4 января, а также завтра в Перми на катке у Театра-Театра продолжится семейное шоу «300 лет Перми» с участием звезд фигурного катания - олимпийских чемпионов Алексея Ягудина, Максима Маринина, прославленной фигуристки Татьяной Тотьмяниной и юных пермских спортсменов.

В 17:30 и 21:30 состоятся получасовые выступления, программы номеров для которых подготовил чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух. Он же будет вести гала-шоу.

Зрителей ждут подготовленные трибуны, вход на которые будет бесплатным.

Поскольку наступившие январские морозы могут стать препятствием для похода на спортивный праздник с детьми, организаторы напоминают, что на странице ВКонтакте «Пермь 300. Все реально!» можно будет посмотреть прямую трансляцию замечательного ледового шоу.