Губернатор Прикамья может передать пост премьер-министра другому

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как известно, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сам возглавляет кабинет министров, являясь одновременно председателем краевого правительства.

Еще накануне Нового года на встрече с редакторами СМИ он заявил, что пока не готов к тому, чтобы передать пост премьер-министра кому-то другому, поскольку в преддверии юбилея Перми в регионе реализуются крупные инфраструктурные проекты.

Однако это не значит, что он не сможет это сделать в последствие.

На официальном портале правовой информации появился текст губернаторского указа «О системе исполнительных органов государственной власти Пермского края», которым утверждается должность председателя краевого правительства.

Назначать вице-премьера должен сам губернатор по согласованию с Законодательным собранием. Он же может и снять его с должности.

Это может произойти и автоматически, если, например, премьер-министр захочет покинуть страну или его осудят за какие-либо преступления. Такие основания также оговорены в указе.