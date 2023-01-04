На Прикамье надвигаются сорокаградусные морозы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Пермского края началось мощное арктическое вторжение.

Синоптики ГИС-Центра предупредили о приближении сорокаградусной стужи.

- В период с 5 по 6 января ожидается усиление морозов, - сообщили метеорологи. – В Прикамье установится безветренная и очень холодная погода. Особенно холодно будет на севере края.

Пик холода ожидается в ночь на 6 января.

- В Перми вероятно достижение отметки в -30 градусов, а на севере края возможно похолодание от -35 до -38 градусов, - прогнозируют синоптики.

Затем на юге Прикамья потеплеет и пройдут снегопады, но следом вероятна еще одна волна холода. Во второй декаде января может усилиться Сибирский антициклон, впрочем, он может сместиться на север.

- В Пермском крае в этом случае будет стабильный характер погоды - близко к норме с дефицитом осадков, - прогнозируют в ГИС-Центре. – При этом на севере будет теплее, чем на юге региона.

Синоптики предполагают, что с третьей декады января может наступить потепление в связи с поступлением на Урал теплых воздушных масс.

- Температура воздуха прогнозируется на 2-3 градуса выше климатической нормы, - говорят синоптики.