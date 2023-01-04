В Перми в морозы будут ремонтировать водопроводные сети

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несмотря на наступившие январские морозы, коммунальщики планируют после новогодних праздников продолжить ремонт водопроводных сетей.

В компании «Новогор Прикамье» сообщили, что в связи с ремонтными работами 10 января в десять утра отключат воду в домах по следующим адресам:

- ул.Маршала Рыбалко, 49, 51, 74, 76, 78, 78А, 80, 82, 84;

- ул.Шишкина, 20.

Воды в этих домах не будет ровно сутки: с 10.00 10 января до 10.00 11 января.

Раскопки будут производиться в районе дома на ул. Маршала Рыбалко, 51.