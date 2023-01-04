Синоптики рассказали, как долго в Прикамье продлится арктическое похолодание

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ну, вот и дождались мы настоящих январских морозов. Уже сегодня ночью, в четверг, 4 января в Прикамье на смену теплому циклону начал затекать студеный арктический холод. В Перми столбик термометра уже опускался до 20-градусной отметки, местами по Прикамью было ниже -25.

В Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждают, что днем теплее не станет, наоборот, к вечеру может заметно похолодать.

- Температура воздуха будет как минимум на 7 градусов ниже климатической нормы, - сообщают синоптики. – Днем будет не теплее -15… -20, в горах и низинах – не выше -25.

Метеорологи предполагают, что арктическое вторжение будет длительным и точно продержится до конца новогодних каникул. Так что – ждем настоящих рождественских морозов.

Тем временем в МЧС попросили по возможности не выпускать детей на улицу.