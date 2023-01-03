В Перми на неделю перекроют движение на улице Рабочей

Третий этап ул. Строителей. Фото: permkrai.ru

Сегодня в полночь в Перми будет перекрыто движение на улице Рабочей. Как сообщили в краевом Управлении автомобильных дорог и транспорта, закрытие улицы вызвано строительством автомобильной дороги «Переход ул. Строителей - площадь Гайдара». Работы будут вестись на участке от примыкания улицы Строителей с улицами Папанинцев, Барамзиной и 2-й Шоссейной до площади Гайдара.

Улица Рабочая будет перекрыта с 0.00 4 января до 23.59 10 января.

Напомним, улица Строителей после ее завершения позволит разгрузить центральные улицы Перми и Коммунальный мост. Общая ее протяженность составит 7,2 километра. Сейчас ведется строительство третьего этапа.

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