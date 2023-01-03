Пермяк с длинной бородой ушел погулять в Балатовский парк и пропал

Фото: Регион 59

69-летний пермяк Николай Некрасов днем 2 января вышел из дома и отправился на прогулку в Балатовский парк. С тех пор его никто не видел.

Волонтеры поискового отряда «Регион59» объявили поиск пропавшего. Его приметы: рост 160 сантиметров, глаза серо-голубые, волосы седые, длинные, забраны в хвост. Сутулится, носит длинную бороду. Был одет в черный пуховик, черные штаны, черную шапку.

Всех, кому известно местонахождение Николая Некрасова, просят звонить в полицию или волонтерам отряда по телефону 8-912-880-41-60.

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