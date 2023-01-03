Пермяка, хотевшего заработать на криптовалюте, лишили крупной суммы денег

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В прошлом году житель Пермского края заинтересовался увиденным в интернете объявлением о продаже майнингового оборудования. Продавец очень убедительно рассказал о высокой прибыли при операциях с криптовалютой. И пермяк перевел на оборудование 33 тысячи рублей. После чего, как и следовало ожидать, ни оборудования, ни денег он так и не увидел. А телефон продавца стал недоступным.

Полицейские, к которым обратился мужчина, выяснили, что продавцом был 21-летний житель Удмуртии, который нигде не работал. Майнинговое оборудование у удмурта было, но продавать его он не собирался. Зато с объявлений об его продаже получал неплохие деньги: кроме пермяка он обманул еще несколько своих земляков.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».