В Пермском крае пьяная компания угнала автомобиль, чтобы покататься

. Фото: Юлия Лоза

В Барде 66-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже автомобиля. Он оставил свой ВАЗ-212140 в гараже соседа, а наутро машины не было.

Оказалось, что знакомый соседа - ранее судимый 40-летний житель села Елпачиха – гостил у приятеля. Шумная компания распивала спиртные напитки, а когда хозяин уснул, гости решили уехать. Так как машины у них не было, они вскрыли гараж, взломали в автомобиле замок зажигания и отправились в путь.

К трем часам ночи автомобиль, в котором кроме водителя находились два пассажира – мужчина и женщина, - доехал до Перми. Но на выезде из города в сторону Краснокамска пьяную компанию остановили госавтоинспекторы.

Машину вернули хозяину, а на угонщика завели уголовное дело.

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