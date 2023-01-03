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НовостиПроисшествия3 января 2023 5:39

В горящем доме под Пермью погиб человек

Частный дом сгорел в поселке Ферма
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Утром 2 января загорелся частный дом в поселке Ферма Пермского округа. На место пожара выехали 19 человек и шесть машин.

Как сообщили в Главном управления МЧС России по Пермскому краю, площадь пожара составила 85 квадратных метров. К восьми утра пожар был потушен. Пожарные обнаружили погибшим одного человека - мужчину средних лет.

- Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводят проверочные мероприятия, обстоятельства, и причина пожара устанавливаются,- сообщили в ГУ МЧС и напомнили о правилах пожарной безопасности, в частности о правилах эксплуатации печей, которые необходимо постоянно поддерживать в исправном состоянии.

Всего за сутки 2 января в Пермском крае произошло 16 пожаров, в том числе по 3 пожара в Перми и Березниках. Причиной большинства из них стали нарушения правил топки печей и неисправное электрооборудование.

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