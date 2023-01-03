В Пермском крае погиб человек из-за схода с рельсов трех вагонов

Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В Горнозаводском районе Пермского края днем 2 января возле станции Лаки с рельсов сошли три вагона грузового поезда. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, вагоны были пустыми, с рельсов они сошли на подъездном железнодорожном пути необщего пользования, при этом опрокидывания не произошло. На движение поездов этот инцидент не повлиял.

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России рассказали, что в результате происшествия пострадал железнодорожник. Мужчина скончался по пути в больницу.

На место ЧП выехала следственная группа.

- Проводится проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка действиям всех ответственных лиц, - отметили в следственном управлении.

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