В Пермском крае погиб человек из-за схода с рельсов трех вагонов

Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
В Горнозаводском районе Пермского края днем 2 января возле станции Лаки с рельсов сошли три вагона грузового поезда. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, вагоны были пустыми, с рельсов они сошли на подъездном железнодорожном пути необщего пользования, при этом опрокидывания не произошло. На движение поездов этот инцидент не повлиял.
В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России рассказали, что в результате происшествия пострадал железнодорожник. Мужчина скончался по пути в больницу.
На место ЧП выехала следственная группа.
- Проводится проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка действиям всех ответственных лиц, - отметили в следственном управлении.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65