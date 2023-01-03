Возглавить службу судебных приставов Прикамья может пристав из Чечни

Фото: Управление Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике.

Новым руководителем главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю может быть назначен Абдул Алаудинов, ранее возглавлявший управление ФССП по Чеченской Республике. Ожидается, что к работе он приступит сразу после новогодних каникул - 9 января, сообщает «КоммерсантЪ».

Главным судебным приставом Чечни Абдул Алаудинов был назначен в 2016 году. До этого он возглавлял Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чеченской Республике, позже был главой администрации Урус-Мартановского района ЧР. Награжден несколькими медалями, а также Орденом Кадырова.

Напомним, прежний главный судебный пристав Пермского края Игорь Кожевников обвиняется в получении взяток и находится в СИЗО. После его задержания временно эту должность исполнял Сергей Неведомский.