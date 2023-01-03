В Перми завершены поиски 40-летнего жителя Кизела

Фото: Группа ВК МОЙ ГОРОД — КИЗЕЛ!

Вечером 1 января 40-летний житель Кизела Артем Басов сел в электричку на станции Пермь-1, чтобы ехать домой. Но до Кизела он не добрался. Более суток от него не было никаких вестей. На следующий день его сестра забила тревогу. Волонтеры поискового отряда «Регион59» объявили поиск пропавшего.

Вечером 2 января стало известно, что Артем Басов нашелся. «Найден, жив!» - сообщили в поисковом отряде.

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