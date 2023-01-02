На трассе Пермь-Екатеринбург вводят временное ограничение движения грузового автотранспорта

Фото: Министерство транспорта Пермского края.

В экстренном сообщении МЧС по Пермскому краю говорится, об ограничении движения грузового автомобильного транспорта на федеральной трассе Р-244 «Пермь-Екатеринбург» в связи с проведением работ по устранению последствий снегопада.

Работы будет выполнять Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» на участках км 9 + 154 - км 160 + 036.

Ограничение движения будет действовать с 20:00 2 января до 04:00 03 января 2023 года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru