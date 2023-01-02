В Перми 40-летний мужчина сел в электричку до Кизела и бесследно исчез

Фото: Группа ВК МОЙ ГОРОД — КИЗЕЛ!

Сестра 40-летнего жителя Кизела Артема Сергеевича Басова утром 2 декабря забила тревогу. Ее брат 1 января 2023 года около 20:00 сел в электричку на станции Пермь-1 до Кизела и бесследно исчез. Его местонахождение в настоящее время неизвестно.

Приметы Артема Басова: рост 172 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы русые. Особые приметы: татуировка на правой руке «За ВМФ».

Был одет в черно-синюю куртку, серую шапку и серые штаны.

Всех, кому известно местонахождение Артема Сергеевича Басова просят сообщить по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; 8 (342) 241-36-40 - БРНС Перми; 8-912-880-41-60 - волонтеры; 8-908-276-33-01 - инфорг Светлана.

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