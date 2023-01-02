Синоптики пугают пермяков сильными морозами ниже -30 градусов

Январь в Перми.

Синоптики ГИС центра ПГНИУ пояснили, когда в Пермь могут прийти трескучие морозы. Это станет возможным, если в Пермский край к 4 января произойдет заток арктического воздуха с севера Западной Сибири.

В этом случае мягкий характер зимы в первых числах января 2023 года может сменить настоящий мороз. Если прогноз погоды в Перми оправдает предположения синоптиков, то уже 5-6 января ожидается усиление морозов, а в ночь на 6 января столбик термометра может устремится к отметке в -30 градусов, а на севере Пермского края и вовсе к -35…-38 градусам.

На этом новогодний Дед Мороз не будет сдавать свои позиции, будет вполне вероятна вторая волна холода.

Такой характер погоды в Перми для января не является чем-то диковинным. Точно такие же морозы уже были в Перми ровно 5 лет назад, в 2017 году. Тогда они пришлись на 8-10 января.

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