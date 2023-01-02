Жители Пермского края с 8 января могут сдать новогодние елки в специальные пункты приема

Новогодние елки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае волонтерская акция «Ёлки-иголки» по приему живых и искусственных елок продлится с 8 по 31 января 2023 года. Она осуществляется при поддержке Пермского регионального оператора по обращению с ТКО.

Деревья любых размеров будут принимать в пунктах «Разделяю сердцем» в пунктах по приему вторсырья по адресам:

- Пермь (ул. Целинная, 31в, ул. Макаренко, 29а, ул. Нейвинская, 14б, парк «Оранжевое лето» в микрорайоне Пролетарский);

- Пермский муниципальный округ (д. Кондратово, ул. Школьная, 16в);

- Краснокамск (ул. Коммунистическая, 23/2 и ул. Сосновая Горка 3/2);

- Лысьва (ул. Смышляева, 40а, ул. Суворова, 7, ул. Кошевого, 7).

В других населенных пунктах живые и искусственные деревья регоператор по обращению с ТКО рекомендует оставлять на контейнерных площадках в отсеках для крупногабаритных отходов.

«Живые деревья, которые украшают квартиры и дома в Новый год и Рождество, нельзя оставлять у подъездов, на детских площадках и в местах, не предназначенных для сбора мусора. Для того, чтобы сохранить порядок на придомовых территориях и внести вклад в сохранение природы, сразу после завершения новогодних каникул рекомендуется отправить главные символы новогодних праздников на утилизацию», - поясняют специалисты регионального оператора.

Перед сдачей елку необходимо очистить от мишуры и металлических предметов, обвязать веревкой. Обматывать дерево скотчем или пленкой не рекомендуется. Новогодние деревья будут вывозиться в экотехнопарк «Буматика» с последующей отправкой на дробление или переработку.

Получить информацию об организаторах акции «Ёлки-иголки» можно найти по ссылке.

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