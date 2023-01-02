Под Новый год в Новых Лядах завершили строительство нового корпуса школы

Фото: Правительство Пермского края.

Свои двери для учеников новый корпус Техно-Школы им. Савиных в пермском микрорайоне Новые Ляды откроет в первом квартале 2023 года.

«Это одна из первых школ в России и первая в регионе, которая была построена в рамках федеральной госпрограммы «Развитие образования» нацпроекта «Образование» за счет средств государства и вложений частных инвесторов», - пояснили министерстве образования Пермского края.

Общая площадь нового корпуса Техно-Школы им. Савиных в Новых Лядах составляет около 19 тыс. квадратных метров. Ее построили в рекордные сроки - за 11 месяцев. В новом корпусе школы будут учиться 1050 человек.

На четырех этажах нового корпуса Техно-Школы им. Савиных в Новых Лядах разместятся: 28 учебных классов, 33 специализированных кабинета по физике, химии, биологии с цифровыми лабораториями и лаборантскими, информатике, ОБЖ, технологии, а также кабинеты робототехники и кулинарии. В школе также обустроены: два спортивных и актовый залы, столовая, школьный музей и библиотека.

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